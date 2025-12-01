Miretti pronto a tornare titolare? La possibile mossa di Spalletti per la Coppa Italia dopo le ottime sensazioni di Bodo | cosa filtra a centrocampo
Miretti viaggia verso una maglia dal primo minuto contro l’Udinese: dopo la panchina col Cagliari, Spalletti potrebbe riaffidargli la regia. La Coppa Italia come palcoscenico ideale per ribadire il proprio valore e scalare le gerarchie di un centrocampo affollato. Fabio Miretti si prepara a vivere una serata da protagonista all’ Allianz Stadium. Dopo aver osservato dalla panchina la vittoria in rimonta contro il Cagliari in campionato, il classe 2003 è pronto a riprendersi il campo dal primo minuto nella sfida di domani sera contro l’ Udinese. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Luciano Spalletti ha intenzione di affidargli le chiavi della mediana, inserendolo nel turnover ragionato pianificato in vista del big match contro il Napoli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Luciano Spalletti è pronto a ripristinare il suo centrocampo principale contro il Cagliari, riferisce @Gazzetta_it. Locatelli rimane al centro della squadra, e Khéphren Thuram ritorna come titolare dopo essersi riposato a Bodo. Fabio Miretti scende in panchina no - facebook.com Vai su Facebook
Miretti al Parma, regalo per Cuesta: colpo a sorpresa dalla Juventus - Il mercato invernale si avvicina e diverse società stanno già studiando le migliori soluzioni ... Da fantamaster.it
Miretti fa rima con Spalletti: rispolverato, stasera la prima da titolare con la Juventus 25/26 - Ci sono diverse novità nelle scelte di formazione di Luciano Spalletti per la partita che questa sera alle ore 21:00 vede impegnata la sua Juventus. Secondo m.tuttomercatoweb.com