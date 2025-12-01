Miretti pronto a tornare titolare? La possibile mossa di Spalletti per la Coppa Italia dopo le ottime sensazioni di Bodo | cosa filtra a centrocampo

Miretti viaggia verso una maglia dal primo minuto contro l’Udinese: dopo la panchina col Cagliari, Spalletti potrebbe riaffidargli la regia. La  Coppa Italia  come palcoscenico ideale per ribadire il proprio valore e scalare le gerarchie di un centrocampo affollato.  Fabio Miretti  si prepara a vivere una serata da protagonista all’ Allianz Stadium. Dopo aver osservato dalla panchina la vittoria in rimonta contro il  Cagliari  in campionato, il classe 2003 è pronto a riprendersi il campo dal primo minuto nella sfida di domani sera contro l’ Udinese. Secondo quanto riportato da  Tuttosport,  Luciano Spalletti  ha intenzione di affidargli le chiavi della mediana, inserendolo nel turnover ragionato pianificato in vista del big match contro il  Napoli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

