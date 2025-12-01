Mirco Antenucci | Cara Spal sei unica Noi in A è stato magico

Nell’Olimpo biancazzurro, accanto ai mamma santissima che di cognome fanno Massei, Capello, Pezzato, c’è anche lui. Di diritto. Mirco Antenucci da Roccavivara, 773 partite ufficiali in carriera, di cui 75 al Leeds in Championship inglese, e 225 gol, di cui 16 in A con la Spal e 18 in B con gli stessi colori. I suoi colori: il bianco e l’azzurro. Ferrara lo ha amato dal primo giorno, fin dal suo trionfale ingresso nel quartier generale che fu degli Este, il Castello. ’Ante7’, il capitano. Correva l’estate 2016. Ferrara lo ama pazzamente ancora oggi e avere una foto con lui o un autografo, resta qualcosa di magico, un cimelio da appendere accanto al letto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Mirco Antenucci: "Cara Spal, sei unica. Noi in A, è stato magico"

