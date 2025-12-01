Miopia pediatrica Rosso Fdi | Visite ed educazione a un uso corretto della vista
Roma, 1 dic. (Adnkronos Salute) - Per far fronte al carico crescente della miopia pediatrica "bisogna puntare molto sulla prevenzione, che non vuol dire soltanto visite dei piccoli pazienti, ma vuol dire insegnare ai bambini e ai genitori anche un uso corretto della vista. Non si può stare attaccati tutto il giorno a un cellulare, a un tablet, alla televisione. Bisogna agire sia con delle visite specialistiche, sia con un'educazione al buon uso della nostra vista". Lo ha detto l'onorevole Matteo Rosso, deputato e responsabile del Dipartimento Sanità di Fratelli d'Italia, al convegno dedicato alla miopia pediatrica che si è svolto nei giorni scorsi a Roma. 🔗 Leggi su Iltempo.it
