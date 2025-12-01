Ministri e vip ai 75 anni di AGI Gli highlights
AGI - I momenti salienti della cerimonia al Gazebo per i 75 anni di AGI con la direttrice Rita Lofano, tra interventi delle più alte cariche dello Stato, ricordi dei momenti che hanno segnato la Repubblica e riflessioni sul futuro dell’informazione. 🔗 Leggi su Agi.it
