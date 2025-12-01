Mini alloggi a dieci euro al giorno con soldi pubblici | è così che Ance Veneto vuole affrontare la questione abitativa?

Che in Italia siamo di fronte ad un passaggio epocale e che potrebbe generare frutti avvelenati nel campo del diritto all’abitare lo dicono una serie di proposte, atti ed interventi urbanistici che vengono fatti passare sotto le parole “interesse pubblico”, ma che in realtà rappresentano una vera e propria appropriazione da parte di privati, costruttori e finanza immobiliare, di porzioni di città con un grande interesse a mettere le mani sul patrimonio immobiliare pubblico. Così c’è chi si fa avanti e non a caso in periodo di elezioni regionali propone forme e programmi sull’abitare che solo apparentemente appaiono come risposta sociale alla precarietà abitativa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Mini alloggi a dieci euro al giorno con soldi pubblici: è così che Ance Veneto vuole affrontare la questione abitativa?

