Pioggia di solidarietà al giudice Andrea Rat dopo che un ignoto si è introdotto nel cortile dell’abitazione disegnando con lo spray una croce nera su una vetrata. Il movimento ‘Agende Rosse’ esprime "la più ferma condanna per il vile e inquietante atto intimidatorio subito dal giudice Andrea Rat, estensore della storica sentenza del processo Aemilia. Manifestiamo incondizionata solidarietà, vicinanza e profonda gratitudine al magistrato. È un tentativo meschino di intimidire e silenziare chi, con coraggio e integrità, si batte quotidianamente contro la criminalità organizzata". A fare loro eco anche la Camera Penale di Reggio: "Siamo certi che il dottor Rat non si lascerà affatto intimidire e continuerà ad esercitare le sue funzioni con la competenza, la dedizione e l’equilibrio che lo hanno sempre contraddistinto nonché con la consapevolezza del sostegno di tutta la cittadinanza". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Minacce a Rat, pioggia di solidarietà: "Reggio non si lascerà intimidire". E il caso finisce in Sala del Tricolore