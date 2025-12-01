Millie Bobby Brown dopo Stranger Things arrivano Marvel e X-Men? Ecco chi potrebbe interpretare

La giovane star della serie Netflix potrebbe compiere il salto nel Marvel Cinematic Universe all'interno di uno dei film più attesi della prossima fase dell'universo narrativo, quella sui mutanti Al termine della Saga del Multiverso, sono in molti a credere che il Marvel Cinematic Universe proseguirà con una saga interamente dedicata agli X-Men e al mondo dei mutanti, con Millie Bobby Brown che secondo un recente rumor potrebbe aggiungersi in un ruolo importante. Secondo quanto riportato dalla nota insider di settore, MyTimeToShineHello, pare che la star di Stranger Things ed Enola Holmes sia stata presa in considerazione per interpretare un membro molto importante degli X-Men nel prossimo reboot. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Millie Bobby Brown, dopo Stranger Things arrivano Marvel e X-Men? Ecco chi potrebbe interpretare

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Millie Bobby Brown ha annunciato di aver cambiato il proprio nome dopo il matrimonio con Jake Bongiovi: da oggi si chiama “Millie Bonnie Bongiovi” All’inizio dell’anno aveva rivelato che il suo vero secondo nome è “Bonnie”. - facebook.com Vai su Facebook

La denuncia di Millie Bobby Brown contro David Harbour: il bullismo e l'avvocato sul set. «Pagine e pagine di accuse» Vai su X

Millie Bobby Brown spiazza tutti dopo le accuse a David Harbour: "Mi sento al sicuro con lui" - Millie Bobby Brown spiazza tutti dopo la presunta denuncia al collega di "Stranger Things", la giovane star ha parlato del loro "stretto legame" e del loro "ottimo rapporto" ... Secondo msn.com

Stranger Things, Millie Bobby Brown dopo le accuse a David Harbour: "La nostra amicizia è la priorità" - La star della serie Netflix dei fratelli Duffer ha confermato il legame amichevole con la sua co- msn.com scrive

Millie Bobby Brown e David Harbour, la verità sul loro rapporto dopo le accuse di bullismo - La situazione tra Millie Bobby Brown e David Harbour è tornata al centro dell’attenzione dopo le indiscrezioni su presunti episodi di bullismo sul set. Scrive msn.com

Millie Bobby Brown ha detto di avere «un ottimo rapporto» con David Harbour, nonostante le voci di bullismo - «Ogni volta che so che sono sul set con lui, mi viene voglia di dare il massimo, perché sono sicura che lui farà lo stesso», ha spiegato l'attrice, parlando del suo co- Secondo rollingstone.it

Stranger Things, Millie Bobby Brown smentisce le voci di bullismo sul set da David Harbour - Leggi su Sky TG24 l'articolo Stranger Things, Millie Bobby Brown smentisce le voci di bullismo sul set da David Harbour ... Riporta tg24.sky.it

Stranger Things, Millie Bobby Brown chiude la polemica su David Harbour: 'Noi sempre così' - Millie Bobby Brown ha risposto una volta per tutte a chi reputava sospetto l'atteggiamento verso David Harbour alla premiere di Stranger Things ... Scrive serial.everyeye.it