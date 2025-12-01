Mille e una Nota 2025 di successi in Italia e all’Estero per la sannita Giulia Falzarano 

Tempo di lettura: 2 minuti Su e giù per la Penisola. E non solo. Incrociando ovunque plauso e piena condivisione critica. Anche il 2025 è stato anno ricco di soddisfazioni e di riscontri per la pianista di Airola Giulia Falzarano, uno dei tanti talenti sbocciati in seno all’Accademia musicale “Mille e una Nota”, riferimento guidato dal Direttore artistico, Maestro Anna Izzo. Il recente concerto sviluppatosi presso l’Auditorium Nino Rota di Bari con l’Orchestra Sinfonica della locale Città Metropolitana, diretta dal Maestro Vahan Mardirossian, ha rappresentato il punto esclamativo posto su un anno scandito da tappe che hanno portato la pianista ad esibirsi in prestigiosi contesti su tutto il territorio nazionale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

