Mille anni di notazione musicale guidoniana | ad Arezzo il convegno internazionale

Arezzo, 1 gennaio 2025 – Tre giornate di approfondimento dedicate alla figura di Guido d’Arezzo e all’evoluzione della notazione musicale: la Fondazione Guido d’Arezzo in collaborazione con la Confraternita dei Laici presenta il Convegno Internazionale di Studi “Mille anni di notazione musicale guidoniana ”, in programma da martedì 2 a giovedì 4 dicembre presso il Palazzo della Fraternita dei Laici (Piazza Grande). A cura del Centro Studi Guidoniani e di Mauro Casadei Turroni Monti dell’Università di Modena e Reggio Emilia, Cecilia Luzzi del Conservatorio di Cesena-Rimini, Stefano Mengozzi della University of Michigan e Marco Uvietta dell'Università di Trento, l’evento vedrà la partecipazione di studiosi provenienti da università e centri di ricerca italiani e internazionali, offrendo un’occasione unica per indagare la continuità e le trasformazioni della scrittura musicale nel corso dei secoli e riaffermare il ruolo di Arezzo come culla della moderna notazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

