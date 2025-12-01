Milano violentata in centro L' uomo preso dai bodyguard
Una ragazza che urla, attraversa la strada di corsa senza guardare dove sta andando, le braccia strette intorno al corpo come a volersi proteggere da una minaccia incombente, gli occhi densi di paura. Scene da un fine settimana notturno in centro, a Milano. Dove, tra sabato e domenica (mancavano pochi minuti alle 3), una studentessa italiana di 24 anni è stata soccorsa nel cuore del quartiere Ticinese e poco lontano dalle Colonne di San Lorenzo mentre fuggiva dopo essere stata violentata in strada da un 22enne, subito bloccato prima dal personale della sicurezza del locale, dove la ragazza si è rivolta per chiedere aiuto, quindi identificato da una pattuglia del Radiomobile dei carabinieri, giunta immediatamente dopo sul posto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
In pieno centro a Milano una ragazza di 24 anni è stata violentata da un 22enne che aveva appena conosciuto in un locale. Bloccato dai bodyguard, è stato denunciato a piede libero e sarà sentito dagli inquirenti - facebook.com Vai su Facebook
#Milano, 24enne violentata in centro: denunciato un 22enne Vai su X
Milano, violentata in centro. L'uomo preso dai bodyguard - L'aggressione è avvenuta di notte fuori da una discoteca. Scrive msn.com
Milano, 24enne violentata in pieno centro: denunciato un ragazzo di 22 anni - La ragazza è stata portata in codice giallo alla clinica Mangiagalli ... affaritaliani.it scrive
Milano, 24enne violentata in centro, fuori da un locale. Denunciato un ragazzo di 22 anni - Una ragazza di 24 anni ha denunciato di essere stata violentata in centro a Milano. Lo riporta msn.com