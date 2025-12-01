Milano violentata in centro L' uomo preso dai bodyguard

Una ragazza che urla, attraversa la strada di corsa senza guardare dove sta andando, le braccia strette intorno al corpo come a volersi proteggere da una minaccia incombente, gli occhi densi di paura. Scene da un fine settimana notturno in centro, a Milano. Dove, tra sabato e domenica (mancavano pochi minuti alle 3), una studentessa italiana di 24 anni è stata soccorsa nel cuore del quartiere Ticinese e poco lontano dalle Colonne di San Lorenzo mentre fuggiva dopo essere stata violentata in strada da un 22enne, subito bloccato prima dal personale della sicurezza del locale, dove la ragazza si è rivolta per chiedere aiuto, quindi identificato da una pattuglia del Radiomobile dei carabinieri, giunta immediatamente dopo sul posto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

