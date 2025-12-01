Milano straccia Roma Pordenone bocciata in cultura | curiosità e contraddizioni della classifica della Qualità della vita 2025

Quotidiano.net | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 1 dicembre 2025 – A Roma offerta culturale al top ma spesa pro capite tra le più basse d’Italia e criminalità al massimo; la futura capitale della cultura 2027, Pordenone, che viaggia nelle parti basse della voce “cultura e tempo libero”; i luoghi prediletti dal turismo nazionale, essenzialmente collocati nel Sud Italia, non sono quelli dove, secondo le classifiche redatte come ogni anno dal Sole 24 Ore, si vive meglio. Qualità della vita: la classifica delle città. Trento, vista della cittÃ di Trento da Sardagna. Ai primi tre posti assoluti ci sono Trento, Bolzano e Udine  mentre nelle classifiche di tappa si confermano sei: Milano vince in Ricchezza e consumi e mantiene la sua leadership in Affari e Lavoro;. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Milano “straccia” Roma, Pordenone “bocciata” in cultura: curiosità e contraddizioni della classifica della Qualità della vita 2025

milano straccia roma pordenoneIl caso Roma, stravince Milano - Peculiare la posizione di Roma che è al 46° posto e che perde nettamente la gara con Milano, l'eterna “nemica” ed elemento di confronto, è nella top 10 (8° posto). Si legge su quotidiano.net

