Milano | manager violentata appello conferma condanna in abbreviato

Milano, 1 dic. (Adnkronos) - I giudici della corte d'Appello di Milano hanno confermato la condanna con rito abbreviato a 3 anni e 7 mesi nei confronti di un 23enne imputato per violenza sessuale di gruppo. La vittima, una manager, aveva denunciato l'abuso subito la sera del 21 marzo 2023, dopo aver trascorso una serata in un locale sui Navigli. La violenza sarebbe stata commessa con altri due giovani amici, ora a processo con rito ordinario. La sentenza di oggi conferma il quadro probatorio dell'inchiesta coordinata dalle pm Letizia Mannella e Alessia Menegazzo. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Milano: manager violentata, appello conferma condanna in abbreviato

