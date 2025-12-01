Milano in un tir spagnolo nascosti 258 chili di hashish

Operazione dei carabinieri: 4 arresti e oltre alla droga sequestrate anche armi e munizioni. Il veicolo pesante seguito da Milano sino nella provincia di Bergamo dove è scattato il blitz. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano, in un tir spagnolo nascosti 258 chili di hashish

Milano, scoperti trecento chili di droga: erano su un camion proveniente dalla Spagna, quattro arresti - I carabinieri si sono insospettiti per la targa del tir, proveniente da Alicante, e lo hanno seguito fino a un capannone dismesso nella Bergamasca, dove hanno bloccato i trafficanti ... Da milano.corriere.it

Maxi sequestro di marijuana nel Bergamasco, trovati oltre 90kg nascosti in un tir: due arresti - Due uomini, di 35 e 39 anni, sono stati arrestati dalla polizia nell’area di Brignano Gera d’Adda, in provincia di Bergamo, accusati di ... Riporta fanpage.it