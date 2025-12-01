Una nota ha spiegato i motivi della scelta della tennista come Ambassador dei giochi. La campionessa incarna con lealtà i valori dello sport, riuscendo a raccontarli anche attraverso l'impegno sociale, la musica e la cultura pop: "Jasmine Paoloni rappresenta pienamente l'eccellenza, l'autenticità e la determinazione ed è simbolo di un percorso costruito con talento, resilienza e passione". 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Milano Cortina, Jasmine Paolini porterà la fiamma olimpica da Atene a Roma