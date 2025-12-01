Milano-Cortina 2026 la Fiamma Olimpica fa tappa a Tarquinia | il percorso

Tarquinia – Farà tappa anche a Tarquinia il Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026, l’itinerario che dal 6 dicembre 2025 al 6 febbraio 2026 attraverserà l’Italia, percorrendo oltre 12.000 chilometri e coinvolgendo più di 300 comuni. La città etrusca sarà protagonista nel pomeriggio di domenica 7 dicembre, quando la torcia olimpica attraverserà il centro cittadino tra le 16.15 e le 17.00. Il percorso. Il transito interesserà l’ex strada provinciale Porto Clementino, via le Rose, via Giuseppe Volpini, corso Vittorio Emanuele, piazza Giacomo Matteotti, via di Porta Tarquinia e via Ripagretta, dove il corteo si concluderà. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it