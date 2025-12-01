Milano Bicocca offerte di lavoro | 15 posti aperti I bandi di concorso

Milano, 1 dicembre 2025 - Dalla carriera del personale ai progetti di ricerca, passando per gli appalti di lavori, beni e servizi di interesse dell'Ateneo. L’università di Milano-Bicocca cerca 15 nuovi talenti per rafforzare tre sue aree strategiche: l’area del Personale e organizzazione, della Ricerca e terza missione e l’area Infrastrutture e approvvigionamenti. Università pubbliche: immatricolazioni in crescita. Il traino degli studenti stranieri I bandi di concorso . I bandi di concorso, per diplomati e laureati, sono aperti, con varie scadenze, fino a metà dicembre. Area del Personale In particolare, l’area del Personale ricerca nuove risorse per supportare le attività riguardanti la gestione delle carriere del personale docente, ricercatore, contrattista di ricerca, dei professori a contratto e del personale tecnico-amministrativo, ma anche un professionista già formato che dovrà coordinare il personale afferente al settore e che si occuperà di project management, gestione del reclutamento e della carriera giuridica del personale, sviluppo del gestionale di rilevazione delle presenze e presidio delle relazioni sindacali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

