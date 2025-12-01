Milano Bicocca offerte di lavoro | 15 posti aperti I bandi di concorso
Milano, 1 dicembre 2025 - Dalla carriera del personale ai progetti di ricerca, passando per gli appalti di lavori, beni e servizi di interesse dell'Ateneo. L’università di Milano-Bicocca cerca 15 nuovi talenti per rafforzare tre sue aree strategiche: l’area del Personale e organizzazione, della Ricerca e terza missione e l’area Infrastrutture e approvvigionamenti. Università pubbliche: immatricolazioni in crescita. Il traino degli studenti stranieri I bandi di concorso . I bandi di concorso, per diplomati e laureati, sono aperti, con varie scadenze, fino a metà dicembre. Area del Personale In particolare, l’area del Personale ricerca nuove risorse per supportare le attività riguardanti la gestione delle carriere del personale docente, ricercatore, contrattista di ricerca, dei professori a contratto e del personale tecnico-amministrativo, ma anche un professionista già formato che dovrà coordinare il personale afferente al settore e che si occuperà di project management, gestione del reclutamento e della carriera giuridica del personale, sviluppo del gestionale di rilevazione delle presenze e presidio delle relazioni sindacali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Altre letture consigliate
Torna BiUniCrowd, l’iniziativa dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca per realizzare progetti scientifici grazie al #crowdfunding e al cofinanziamento dei partner e dell’Ateneo. E sì, Ginger sarà al loro fianco anche per l’VIII edizione! Pronti ad affiancare i - facebook.com Vai su Facebook
Iniziative di Milano-Bicocca per l'eliminazione della #violenza contro le #donne 10-14/11: incontri Bookcity... 17-28/11: Se saprai starmi vicino... 20/11: Semi di futuro... 25/11: Ripensare le maschilità... unimib.it/eventi/iniziat… Vai su X
Milano-Bicocca cerca nuovi talenti: le posizioni aperte e come candidarsi - Bicocca cerca nuovi talenti: dai profili junior a figure già esperte, tutte a tempo indeterminato. Riporta ilgiorno.it
Bicocca, a un anno dal dottorato 86% trova lavoro - A un anno dall'acquisizione del titolo di dottorato, lavora quasi l'86 per cento dei dottori di ricerca dell'Università di Milano- Secondo iltempo.it
Offerte di lavoro e stage: via ai Career day nelle università di Milano, Brescia, Piacenza, Bologna e Venezia - Il 30 ottobre l’Amministrazione milanese sarà presente a ‘Proud to be good’ all’Università Bicocca di Milano, dove studenti e laureati potranno incontrare i referenti delle Pubbliche Amministrazioni e ... Lo riporta corriere.it