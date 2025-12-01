Milano | avvocata Pifferi assolta ' incubo finito sentenza dimostra mia correttezza'

Milano, 1 dic. (Adnkronos) - "Finalmente il processo si è concluso con un'assoluzione piena di tutti gli imputati. Questo incubo è finito, attendiamo le motivazioni e poi vedremo che cosa accadrà". Lo afferma Alessia Pontenani assolta dal gup di Milano Roberto Crepaldi insieme a quattro psicologhe e a uno psichiatra dall'accusa, a vario titolo, di favoreggiamento e falso nel caso di Diana Pifferi, condannata a 24 anni in appello per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana. "Questa sentenza dimostra che gli avvocati devono continuare a fare il loro lavoro, che non esiste l'eccesso di difesa ed è giusto continuare ad assistere nel migliore dei modi le persone che hanno bisogno perché tutti - anche quelli che commettono i crimini più terribili e inimmaginabili - hanno diritto ad avere un avvocato che li aiuti. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Milano: avvocata Pifferi assolta, 'incubo finito, sentenza dimostra mia correttezza'

Argomenti simili trattati di recente

GoodMorning Milano. . A chiudere la puntata di oggi, l'avvocata Alessia Sorgato, che ci ricorda quanto sia cambiato il nostro Paese: negli anni 50 un marito era persino 'giustificato' ad alzare le mani sulla moglie. Oggi no: non più, mai più. L'avvocata richiama l - facebook.com Vai su Facebook

Caso Pifferi, assolti avvocata Pontenani e specialisti del carcere: erano accusati di falso - Il pubblico ministero aveva chiesto condanne fino a 4 anni Cinque assoluzioni "perché il fatto non sussiste". Segnala adnkronos.com

Milano: avvocata Pifferi assolta, 'incubo finito, sentenza dimostra mia correttezza' - Questo incubo è finito, attendiamo le motivazioni e poi vedremo che cosa accadrà". Lo riporta iltempo.it

Alessia Pifferi, assolte l'avvocata e le psicologhe: l'accusa di una «manipolazione» per aiutarla a ottenere la perizia psichiatrica - Alessia Pontenani, legale di Alessia Pifferi e imputata nel filone su ipotesi di falso e favoreggiamento, è stata assolta. Lo riporta ilgazzettino.it

Processo Pifferi bis, assolte l’avvocata Pontenani e le psicologhe del carcere accusate di falso - Il gup di Milano ha assolto l'avvocata Alessia Pontenani, le tre psicologhe e il consulente Garbarini accusati di falso ... Come scrive fanpage.it

Caso Pifferi bis, assolta l'avvocata Alessia Pontenani e gli specialisti: nessun piano per fingere il ritardo mentale - Alessia Pontenani è stata assolta dall'accusa di falso e favoreggiamento nell'ambito dell'inchiesta parallela sul caso di Alessia Pifferi. Si legge su milanotoday.it

Caso Pifferi, assolte dall'accusa di favoreggiamento l'avvocata, il perito e le psicologhe: non truccarono i test sulla sua salute mentale - A giudizio solo una psicologa per essersi fatta sostituire da una collega nell'attestazione di un corso professionale ... Scrive milano.corriere.it