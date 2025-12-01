Milano auto parcheggiate distrutte con un bastone | chi finisce in manette

"Inaccettabile. Per questo delinquente, biglietto di sola andata verso il suo Paese": così il leader della Lega Matteo Salvini ha commentato su Facebook il video di un immigrato che, armato di bastone, ha danneggiato cinque auto parcheggiate e una vetrina. Si trattava di un 24enne egiziano. Nel filmato, ripreso probabilmente dai residenti affacciati ai balconi, si vede anche il momento in cui arrivano le volanti della polizia, gli agenti che escono dalle auto e bloccano e ammanettano l'uomo, in evidente stato di agitazione. L'episodio risale a venerdì 28 novembre, poco prima della mezzanotte, in via Paganini, zona Buenos Aires. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

