Milano all’ottavo posto per qualità della vita in Italia ma è tra le città meno sicure e dove si litiga di più

Fanpage.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La classifica del Sole24Ore sulle province italiane in cui si vive meglio. Milano si posiziona al numero 8 della top ten su 107 province. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Qualità della vita 2025: Milano si conferma al primo posto, Monza indietreggia al quinto. La classifica - Il capoluogo lombardo conquista nuovamente il primo posto, con ottimi risultati nella dotazione di servizi, reddito, gestione delle ... Secondo ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Milano All8217ottavo Posto Qualit224