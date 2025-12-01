Milano all’ottavo posto per qualità della vita in Italia ma è tra le città meno sicure e dove si litiga di più
La classifica del Sole24Ore sulle province italiane in cui si vive meglio. Milano si posiziona al numero 8 della top ten su 107 province. 🔗 Leggi su Fanpage.it
