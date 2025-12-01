Milan senti Kean | Leao si merita di vincere il titolo di capocannoniere

Intercettato dai media presenti al Gran Galà del Calcio AIC 2025, Moise Kean, attaccante della Fiorentina, ha parlato di Leao del Milan: può vincere la classifica di capocannoniere? La risposta dell'ex bianconero non è tardata ad arrivare. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, senti Kean: “Leao si merita di vincere il titolo di capocannoniere”

