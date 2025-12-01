Milan senti Kean | Leao si merita di vincere il titolo di capocannoniere

1 dic 2025

Intercettato dai media presenti al Gran Galà del Calcio AIC 2025, Moise Kean, attaccante della Fiorentina, ha parlato di Leao del Milan: può vincere la classifica di capocannoniere? La risposta dell'ex bianconero non è tardata ad arrivare. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan senti kean leao si merita di vincere il titolo di capocannoniere

Milan, senti Kean: "Leao si merita di vincere il titolo di capocannoniere"

