Milan oggi la vera ripresa degli allenamenti | incognita Pulisic per la nuova sfida alla Lazio

Il Milan di Massimiliano Allegri ripartirà oggi, nel concreto, con gli allenamenti a Milanello. C'è una sfida di Coppa Italia, ancora contro la Lazio, ma stavolta allo stadio 'Olimpico', da preparare. Vedremo come starà Christian Pulisic. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, oggi la vera ripresa degli allenamenti: incognita Pulisic per la nuova sfida alla Lazio

La prima pagina della Gazzetta di oggi: ? CIMA MILAN

Buongiorno, ecco le prime pagine di oggi: "Cima Milan", "L'ha vinta Yildiz", "Non fatelo scappare!" #30novembre

Verso Lazio-Milan, domani pomeriggio la ripresa degli allenamenti - Oggi lavoro di scarico per la squadra dopo la vittoria di San Siro contro la Lazio, con il lavoro di preparazione vero e proprio a Milanello che riprenderà domani. Secondo milannews.it

Milan, oggi pomeriggio la ripresa degli allenamenti a Milanello - Ieri è stato l'ultimo dei tre giorni di riposo concessi da Massimiliano Allegri alla sua squadra dopo l'amichevole di venerdì contro la Virtus Entella: i ... Lo riporta milannews.it

Allegri da scudetto: con un allenatore vero il Milan è tornato ad essere una squadra vera - Da banda del buco, quale il Milan era diventato nell’ultimo anno e mezzo di disastri dentro e fuori dal campo, a squadra forte, come il Milan dovrebbe essere sempre. Si legge su ilfattoquotidiano.it