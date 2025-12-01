Milan le parole di Bartesaghi | Sono duttile e credo sia importante nel calcio di oggi

Pianetamilan.it | 1 dic 2025

Il giovane Davide Bartesaghi, ormai titolare fisso nell'11 del Milan, è stato intervistato dai microfoni di Radio Sportiva: le sue parole sul Milan, sullo scudetto e tanto altro.. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan le parole di bartesaghi sono duttile e credo sia importante nel calcio di oggi

© Pianetamilan.it - Milan, le parole di Bartesaghi: “Sono duttile e credo sia importante nel calcio di oggi”

