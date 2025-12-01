Ha fatto discutere e ancora farà discutere l’episodio del rigore non dato in Milan- Lazio. Come riporta il Corriere dello Sport, ieri il designatore Rocchi “ era mortificato, difficile spiegare e accettare quello che è successo sabato sera a Milano”. Un tentativo però Rocchi lo ha fatto e ha dato una risposta indiretta alla Lazio tramite De Marco, responsabile dei rapporti con il club “Dalle segrete stanze della CAN fi ltra che il tocco di mano di Pavlovic su tocco di Romagnoli non era rigore (posizione del braccio non troppo distante da corpo, con il gomito comunque attaccato; pallone che arriva da distanza minima) e che dunque la chiamata di Di Paolo (uno dei VAR più bravi, questo deve far riflettere) è una follia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Milan-Lazio, Rocchi mortificato. Il rigore non c’è, ma Collu inventa il fallo di Marusic (Corsport)