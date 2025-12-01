Milan Lazio finale polemico | Ordine difende la decisione sull’episodio del rigore
Inter News 24 Milan Lazio, rossoneri che si prendono la vetta della classifica grazie al gol di Leao, ma l’episodio del rigore negato solleva polemiche. Nel post-partita di Milan Lazio, Franco Ordine, intervenuto su Il Giornale, ha analizzato la vittoria dei rossoneri e il finale polemico legato all’episodio del rigore negato alla Lazio. Con il gol decisivo di Leao, il Milan ha piegato la resistenza dei biancocelesti, vincendo 1-0 e salendo temporaneamente in testa alla Serie A. Il giornalista ha sottolineato come la Lazio non sia riuscita a risalire la china nella ripresa, con Maignan protagonista di un intervento decisivo nei primi minuti, replicando al colpo di testa di Gila. 🔗 Leggi su Internews24.com
