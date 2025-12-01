Milan Lazio continua il disappunto sulle scelte arbitrali nella sfida di San Siro! Le ultime

Inter News 24 Milan Lazio, continuano le critiche sul fallo di mano di Pavlovic e sulla gestione dell’arbitro Collu nel match Milan Lazio! Ecco le ultime. Lele Adani, ex difensore dell’ Inter, ha espresso la sua opinione sull’episodio controverso che ha caratterizzato il finale di Milan-Lazio, gara vinta dai rossoneri per 1-0 grazie alla rete di Leao. L’episodio in questione riguarda un presunto fallo di mano di Pavlovic, su cui l’arbitro Collu ha chiamato il VAR, ma ha deciso di non assegnare il rigore alla Lazio. Sul suo profilo Instagram, Adani ha scritto: «Oggi muore ufficialmente il mestiere dell’arbitro», esprimendo forte disapprovazione per la gestione dell’episodio. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Milan Lazio, continua il disappunto sulle scelte arbitrali nella sfida di San Siro! Le ultime

Contenuti che potrebbero interessarti

A San Siro ormai è notte quando Max Allegri si presenta in conferenza stampa ed elogia l’arbitro di Milan-Lazio, che l’aveva espulso nel concitato finale - facebook.com Vai su Facebook

Milan-Lazio, per i vertici arbitrali non era rigore e il VAR Di Paolo sarà fermato #milanlazio Vai su X

Le 5 verità di Milan-Lazio 1-0: la VAR delle polemiche, il Maignan dei miracoli e il cortomusismo di Allegri è da Scudetto - Perdere a zero Maignan sarebbe l'ennesimo delitto sportivo. Da eurosport.it

Milan Lazio 1 - 0. Decide Leao, caos nel finale: Allegri espulso - E dire che la partita, nel primo tempo, era stata davvero poco interessante, con solo due tiri in porta; salvo poi aprirsi nella ripresa, quando le squadre si sono allungate, fino al bel gol di Leao, ... Scrive rainews.it

Milan-Lazio, finale folle: la strana scelta di Collu sul rigore, Allegri espulso, rissa sfiorata, Marelli perplesso - Lazio: la decisione di Collu sul tocco di braccio di Pavlovic fa infuriare tutti. Si legge su sport.virgilio.it