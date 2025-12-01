Milan-Lazio Collu non sarà sospeso l’errore è di Di Paolo al Var Repubblica

Ilnapolista.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La gestione di Collu in MilanLazio ha sollevato polemiche: sebbene l’arbitro non sarà sospeso, l’errore decisivo è stato attribuito al Var Di Paolo, che ha richiamato Collu per un tocco dubbi. Gli arbitri italiani, e non solo, stanno suscitando molte discussioni quest’anno. Repubblica commenta così gli episodi della giornata di ieri: “Un gran pasticcio. Evitabile. Tre errori nel giudicare un episodio che, in realtà, era stato correttamente interpretato in campo dall’arbitro. Il rigore che la Lazio ha reclamato nel finale della partita con il Milan non c’era: questa la valutazione dei vertici arbitrali. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

milan lazio collu non sar224 sospeso l8217errore 232 di di paolo al var repubblica

© Ilnapolista.it - Milan-Lazio, Collu non sarà sospeso, l’errore è di Di Paolo al Var (Repubblica)

Leggi anche questi approfondimenti

milan lazio collu sar224Caressa sulla polemica per il rigore non concesso in Milan Lazio: «Avete sentito il tono di Collu? Ha cercato di fare fessi tutti. Non voglio mancargli di rispetto, ma penso ... - Le paorle del giornalista, commentatore e conduttore durante Club Durante la puntata di Club su Sky Sport, anche il condutt ... Lo riporta lazionews24.com

milan lazio collu sar224Milan-Lazio, Adani sceglie la foto di un cimitero: “E’ morto il mestiere dell’arbitro”. Condò ribalta tutto: “Collu è un genio” - Lazio prendono una piega inaspettata, nel mirino non c'è la decisione di Collu ma la sua spiegazione. sport.virgilio.it scrive

milan lazio collu sar224La moviola di Milan-Lazio, Collu rovina il finale: rigore negato ai biancocelesti - Il gol di Leao decide, ma le polemiche arbitrali esplodono nel recupero: errori in serie e un episodio da partita ... laziopress.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Milan Lazio Collu Sar224