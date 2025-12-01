Milan-Lazio Collu non sarà sospeso l’errore è di Di Paolo al Var Repubblica
La gestione di Collu in Milan–Lazio ha sollevato polemiche: sebbene l’arbitro non sarà sospeso, l’errore decisivo è stato attribuito al Var Di Paolo, che ha richiamato Collu per un tocco dubbi. Gli arbitri italiani, e non solo, stanno suscitando molte discussioni quest’anno. Repubblica commenta così gli episodi della giornata di ieri: “Un gran pasticcio. Evitabile. Tre errori nel giudicare un episodio che, in realtà, era stato correttamente interpretato in campo dall’arbitro. Il rigore che la Lazio ha reclamato nel finale della partita con il Milan non c’era: questa la valutazione dei vertici arbitrali. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
