Milan-Lazio bravo Collu | giusto non dare rigore agli ospiti Il caos è al VAR La ricostruzione

Pianetamilan.it | 1 dic 2025

Tiene incredibilmente ancora banco la vicenda del presunto calcio di rigore non concesso, nel recupero dell'ultimo Milan-Lazio 1-0 di campionato, dall'arbitro Giuseppe Collu della Sezione A.I.A. di Cagliari ai biancocelesti. Le ultime news. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Lazio, bravo Collu: giusto non dare rigore agli ospiti. Il caos è al VAR. La ricostruzione

