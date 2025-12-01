Milan in campo con le nuove Bmw | le scelte di calciatori e staff tecnico

A San Donato Milanese, nei locali della nuova House of Bmw, la filiale italiana della casa bavarese ha consegnato le nuove auto per la stagione 2025-2026 ai calciatori della prima squadra e ai membri dello staff tecnico. Tra i modelli più gettonati spiccano i Suv X5, X6 e X7. Focus particolare sulla nuova iX3 elettrica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Milan in campo con le nuove Bmw: le scelte di calciatori e staff tecnico

Scopri altri approfondimenti

Il Milan nelle 7 partite con #Rabiot? in campo ha subito 0 reti su azione, 1 se contiamo il rigore del Napoli Senza il francese invece i gol subiti sono 6 in 5 partite. Coincidenze Milan Nel Cuore - facebook.com Vai su Facebook

SERIE A I In campo Milan-Lazio DIRETTA e FOTO per la 13esima giornata #ANSA ansa.it/sito/notizie/s… Vai su X

Milan in campo con le nuove Bmw: le scelte di calciatori e staff tecnico - A San Donato Milanese, nei locali della nuova House of Bmw, la filiale italiana della casa bavarese ha consegnato le nuove auto per la stagione 2025- Da msn.com

BMW Italia e AC Milan celebrano la partnership con una consegna speciale alla House of BMW di San Donato Milanese - La House of BMW Italia di San Donato Milanese, inaugurata da poco e già cuore pulsante delle attività del brand nel Paese, si è trasformata per un pomeriggio in un luogo unico, capace di richiamare la ... Lo riporta megamodo.com

La House of BMW Italia di San Donato Milanese diventa “lo stadio Giuseppe Meazza di San Siro” per un pomeriggio - 2026 al Milan, con la presenza del management di entrambe le aziende e dei giocatori rossoneri ... Come scrive corrieredellosport.it

AC Milan e BMW Italia: svelata la flotta 2025-26 alla presenza di Allegri e Scaroni - Atmosfera da stadio alla nuova House of BMW per la consegna della flotta all’AC Milan 2025- Scrive affaritaliani.it

BMW consegna le nuove vetture all’AC Milan: rinnovata la partnership per la stagione 2025-2026 [FOTO] - BMW Italia ha consegnato 20 vetture ad AC Milan per la stagione 2025- Da msn.com

Pagina 0 | Driving Excellence Together: Milan e BMW rinnovano la partnership - AC Milan e BMW rinnovano ufficialmente la partnership iniziata nel 2021, confermando la filiale italiana di BMW Group come Premium Partner e Official Automotive Partner del Club rossonero. Scrive corrieredellosport.it