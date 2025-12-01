Milan il boom di Bartesaghi | dalle giovanili alla titolarità E la difesa ride nel sistema di Allegri

Davide Bartesaghi, classe 2005, prodotto del settore giovanile rossonero, ha praticamente soffiato il posto da titolare a Pervis Estupiñán come quinto di sinistra del 3-5-2 di Massimiliano Allegri. Con lui funziona, però, tutta la difesa del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, il boom di Bartesaghi: dalle giovanili alla titolarità. E la difesa ride nel sistema di Allegri

