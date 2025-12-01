Per cogliere il valore dei 28 punti collezionati dal Milan di Max Allegri in un'altra sfida di cartello (Lazio), bisogna partire proprio dal dato statistico più significativo. E cioè il team ha già affrontato e battuto in sequenza Roma, Napoli, Inter, Bologna, Lazio e Udinese mentre ha pareggiato solo con la Juventus per un totale di 19 punti incassati in 7 partite. Della parte nobile (sinistra) della graduatoria restano da affrontare prossimamente Como, la più temuta, e Sassuolo a stretto giro di calendario (domenica 14 dicembre prima della partenza per l'Arabia dove disputerà la Supercoppa d'Italia, il 18 contro il Napoli di Conte). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Milan, i conti tornano nelle sfide con le big. E c'è l'effetto Rabiot