Milan i conti tornano nelle sfide con le big E c' è l' effetto Rabiot

Ilgiornale.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per cogliere il valore dei 28 punti collezionati dal Milan di Max Allegri in un'altra sfida di cartello (Lazio), bisogna partire proprio dal dato statistico più significativo. E cioè il team ha già affrontato e battuto in sequenza Roma, Napoli, Inter, Bologna, Lazio e Udinese mentre ha pareggiato solo con la Juventus per un totale di 19 punti incassati in 7 partite. Della parte nobile (sinistra) della graduatoria restano da affrontare prossimamente Como, la più temuta, e Sassuolo a stretto giro di calendario (domenica 14 dicembre prima della partenza per l'Arabia dove disputerà la Supercoppa d'Italia, il 18 contro il Napoli di Conte). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

milan i conti tornano nelle sfide con le big e c 232 l effetto rabiot

© Ilgiornale.it - Milan, i conti tornano nelle sfide con le big. E c'è l'effetto Rabiot

Argomenti simili trattati di recente

milan conti tornano sfideMilan, i conti tornano nelle sfide con le big. E c'è l'effetto Rabiot - Sette gare e 19 punti con le squadre d'alta classifica. ilgiornale.it scrive

milan conti tornano sfideMilan e Napoli in testa, Inter e Roma inseguono: la differenza negli scontri diretti - Il Milan ed il Napoli guidano la Serie A, Roma ed Inter inseguono: la differenza delle capolista con nerazzurri e giallorossi ... Riporta msn.com

milan conti tornano sfideQuando conta vince il Milan: l’Inter fallisce gli esami che pesano - Milan spietato nei big match, Inter in difficoltà nelle sfide decisive: il derby conferma le attuali forze e fragilità nella corsa scudetto. Scrive tag24.it

Cerca Video su questo argomento: Milan Conti Tornano Sfide