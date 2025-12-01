Milan Futuro pareggio beffardo contro il Brusaporto | non basta il gol di Sia

Tanto rammarico ma nessun dramma. Nel complesso, è stata una giornata “ni” per il Milan Futuro che non va oltre il pareggio casalingo contro il Brusaporto. “Ni” che, per inciso, rappresenta tutto ciò che distingue i due marcatori della sfida, quantomeno sul piano anagrafico. Uno scherzo del destino. Per i ragazzi di mister Oddo è un punto che muove la classifica e che ora li proietta a una settimana di preparazione “classica” in vista del prossimo impegno di campionato. La cronaca del primo tempo. La sfida dello stadio Chinetti di Solbiate Arno ha visto il Milan Futuro schierarsi con il 4-2-3-1: modulo offensivo sulla carta, poco incisivo nella realtà. 🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Milan Futuro, pareggio beffardo contro il Brusaporto: non basta il gol di Sia

