Milan Futuro Donatelli | Campionato difficile Creiamo tanto ma arrivano pochi gol

A commentare il match tra Milan Futuro e Brusaporto è stato Marcello Donatelli, vice allenatore di Massimo Oddo: le sue parole sul match. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan Futuro, Donatelli: “Campionato difficile. Creiamo tanto ma arrivano pochi gol”

Altri contenuti sullo stesso argomento

MP - Milan Futuro, Donatelli (vice Oddo) dopo il Brusaporto: "Produciamo tanto ma facciamo pochi gol. Siamo giovani, ma..."? #MilanPress - facebook.com Vai su Facebook

? Diego Sia's goal with Milan Futuro! Vai su X

Milan Futuro: le parole del vice di Oddo dopo il pareggio con il Brusaporto - Brusaporto, sfida terminata 1 a 1 in quel del Chinetti di Solbiate Arno, mister Donatelli ha commentato il pareggio della formazione rossonera, che si è ... Secondo milannews.it

Le formazioni ufficiali di Milan Futuro-Brusaporto: Odogu ancora titolare - Brusaporto, sfida valida per la 14esima giornata del campionato di Serie D, Girone B. Come scrive milannews.it

Milan Futuro-Brusaporto 1-1: diretta live e risultato finale | Serie D - Brusaporto di Domenica 30 novembre 2025: formazioni e tabellino. Riporta calciomagazine.net

Milan Futuro, i ragazzi di Oddo non trovano una continuità di risultati: è 1-1 con il Brusaporto - Milan Futuro, Odogu e Torriani non bastano: i ragazzi di Oddo si fanno riprendere dal Brusaporto all'86 ... Segnala msn.com

Milan Futuro, salta il weekend di campionato per i rossoneri! Il motivo. Segui le ultimissime sui rossoneri - Segui le ultimissime sui rossoneri La squadra Milan Futuro non scenderà in campo nel prossimo fine settimana. Segnala milannews24.com

Milan Futuro, Oddo: “Bartesaghi è l’esempio per questi ragazzi” - Mister Massimo Oddo commenta l'ultima vittoria del Milan Futuro e indica Bartesaghi come modello da seguire per i giovani rossoneri. Segnala msn.com