Milan difficilmente Allegri sbaglia il suo numero 9 | ecco i predecessori di Leao

Massimiliano Allegri, allenatore dei rossoneri, ha impostato Rafael Leao, abituato a giocare come esterno offensivo sulla fascia sinistra, come numero 9 del suo Milan. Con risultati fin qui molto confortanti come accaduto già in passato al livornese. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, difficilmente Allegri sbaglia il suo numero 9: ecco i predecessori di Leao

