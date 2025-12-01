Milan Como in Australia la Serie A scrive a Infantino! Attesa per la sfida che si giocherà a febbraio | manca solo l’ok della Fifa per ufficializzare la trasferta a Perth Le ultime

Calcionews24.com | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milan Como in Australia, si attende solo l’esito della risposta della Fifa, ultimo step per disputare la partita di febbraio a Perth! Decisive le tempistiche Il progetto di esportare il calcio italiano in Oceania è più vivo che mai, con la Lega Calcio Serie A che sta premendo sull’acceleratore per realizzare un evento storico. La . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Milan Como in Australia, la Serie A scrive a Infantino! Attesa per la sfida che si giocherà a febbraio: manca solo l'ok della Fifa per ufficializzare "la trasferta" a Perth. Le ultime

