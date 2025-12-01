Milan chiamatelo bomber Leao | ora segna a raffica da numero 9 La statistica che piace ai tifosi
Quando ha scelto di giocare, in questa stagione, con il 3-5-2, Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha chiesto a Rafael Leao di giocare da prima punta: una volta tornato dall'infortunio, il portoghese ha iniziato a segnare senza fermarsi più. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Maignan fenomenale, Leao bomber vero. Dia nota dolente: Pagelle Milan-Lazio - Ai rossoneri basta un gol del portoghese per battere i bianconelesti e conquistare l'ennesima vittoria di "corto muso". Segnala tuttosport.com
Milan-Lazio 1-0, le pagelle: Maignan clamoroso, 7.5. Leao bomber da 7 - Il Milan è in vetta al campionato in attesa delle gare di domani e lo fa con il marchio di fabbrica della casa, ovvero il corto muso. Come scrive milannews.it
Milan-Lazio 1-0, le pagelle: Leao fa il bomber, Nkunku bocciato. Pavlovic come in Piccoli Brividi - Subito protagonista con un intervento miracoloso sul colpo di testa ravvicinato di Gila al 2’. Riporta tuttomercatoweb.com