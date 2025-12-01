Milan c’è un problema Rabiot tifosi chiamati a risolverlo quanto prima

Tornato in campo dopo l'infortunio in occasione del derby contro l'Inter, Adrien Rabiot si è dimostrato subito fondamentale per il Milan mettendo in mostra tutte le sue qualità. Il centrocampista francese è risultato tra i migliori anche in occasione della vittoria del Milan contro la Lazio, per 1-0 come accaduto contro i nerazzurri. Problema Rabiot in casa Milan (Ansa Foto) – tvplay.it A dare grande equilibrio alla squadra è stato proprio l'ex giocatore del Marsiglia, fortemente voluto da Massimiliano Allegri alla fine dello scorso calciomercato estivo. Un acquisto che ha portato in casa rossonera esperienza e qualità, facendo innalzare le quotazioni della squadra in vista della lotta per un titolo che ora non appare così irraggiungibile.

