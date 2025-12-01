Milan campo e mercato | rinforzo in difesa? Ecco il nome Pulisic rientro vicino
Le top news del Milan di Allegri della giornata di oggi, lunedì 01 dicembre 2025: tra numerose dichiarazioni e calciomercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Il Milan nelle 7 partite con #Rabiot? in campo ha subito 0 reti su azione, 1 se contiamo il rigore del Napoli Senza il francese invece i gol subiti sono 6 in 5 partite. Coincidenze Milan Nel Cuore - facebook.com Vai su Facebook
SERIE A I In campo Milan-Lazio DIRETTA e FOTO per la 13esima giornata #ANSA ansa.it/sito/notizie/s… Vai su X
Milan, colpo a sorpresa dalla Premier: il nuovo rinforzo arriva da Liverpool - Milan pronto al colpo a sorpresa: scelto il nuovo innesto per l'attacco. Si legge su spaziomilan.it
Calciomercato Milan: il difensore messicano che può rinforzare subito la retroguardia - Prosegue la ricerca del Milan di un rinforzo nel reparto arretrato per gennaio: si parla anche di un difensore che già milita in Serie A. Segnala notiziemilan.it
Calciomercato Milan, pronto un rinforzo in difesa per Allegri: arriva dalla Serie A - Tare è pronto a regalare un nuovissimo rinforzo in difesa al Milan di Massimiliano Allegri: ecco tutti i dettagli sull'affare ... Lo riporta spaziomilan.it
Tomori rinnova col Milan fino al 2029. E a gennaio può arrivare un altro rinforzo in difesa: la lista - L’inglese verrà sottoposto a nuovi controlli al ginocchio in settimana in vista del derby di domenica contro l'Inter ... Secondo tuttosport.com
Calciomercato Milan: Tare punta un interista per rinforzare il centrocampo - Il Milan osserva attentamente il mercato: sono possibili colpi per rafforzare anche il centrocampo, che in teoria non sarebbe una priorità. Come scrive notiziemilan.it
Mercato Milan, Matteo Moretto svela un nome nuovo per i rossoneri! Le ultime. Segui gli aggiornamenti - Segui gli aggiornamenti La finestra di calciomercato di gennaio si avvicina e, nonostante la riluttanza tradizionale delle ... Da milannews24.com