Milan aggiornamenti sugli infortuni | Pulisic vicino al rientro Gimenez out

Arrivano degli aggiornamenti sugli infortunati del Milan: out ancora Gimenez a causa del problema alla caviglia. Notizie positive invece per Christian Pulisic, vicino al rientro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, aggiornamenti sugli infortuni: Pulisic vicino al rientro. Gimenez out

Leggi anche questi approfondimenti

Serie A, Roma-Napoli 0-1: aggancio dei partenopei al Milan in vetta alla classifica Atalanta-Fiorentina 2-0: crisi nera per la Viola Tutti gli aggiornamenti su http://Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/11/calcio-serie-a-giornata-13-risultati-cronaca-ag - facebook.com Vai su Facebook

Gli ultimi aggiornamenti di #calciomercato sul futuro di Luka #Modric al #Milan Vai su X

Coppa Italia, Pulisic verso il rientro: le ultime sulle sue condizioni prima della Lazio - Coppa Italia, Pulisic vicino al rientro: tutti gli ultimi aggiornamenti sulle sue condizioni prima della Lazio Dopo la preziosa vittoria ottenuta ieri sera contro la Lazio in campionato, il Milan di M ... Da lazionews24.com

Infortunio Pulisic, Allegri perde l’americano: assenza certa contro la Lazio, rischio Coppa Italia? Cosa filtra - Il giocatore più decisivo del Milan non sarà a disposizione per la sfida di domani sera con la Lazio La cattiva notizia che era stata preann ... Scrive milannews24.com

Milan, infortunio Pulisic: i nuovi tempi di recupero - La notizia era già nell'aria, ma ieri è arrivata la conferma ufficiale. Scrive fantamaster.it

Infortunio Pulisic, brutte notizie per Allegri: il tecnico ha preso una decisione importante sull’americano. Le ultimissime - Infortunio Pulisic: il Milan perde il suo uomo più decisivo in vista della doppia sfida con la Lazio. Secondo calcionews24.com

FLASH | Milan, infortunio Pulisic: c’è il verdetto per la 13^ giornata! - Brutte notizie riguardo l'infortunio di Pulisic in vista della sfida della 13^ giornata contro la Lazio. Segnala fantamaster.it

Milan, allarme Pulisic. Allegri: "Difficile sia in campo con la Lazio" - Sono queste le domande che tengono banco in casa Milan, a pochi giorni dalla vittoria nel derby contro l'Inter che ha regalato il secondo pos ... reggiotv.it scrive