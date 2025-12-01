Mika Brunold è il secondo tennista a fare coming out | Ho affrontato cose che la gente non conosce

Fanpage.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il promettente tennista svizzero Mika Brunold dichiara la sua omosessualità e spiega perché ha deciso di farlo adesso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

mika brunold 232 secondoIl coming out di Mika Brunold: "Non voglio nascondermi. Fiero della persona che sono oggi" - Lo svizzero Mika Brunold, 21enne numero 307 del mondo, ha sfidato uno dei tabù nel mondo dello sport e del tennis maschile. Come scrive sport.tiscali.it

Cerca Video su questo argomento: Mika Brunold 232 Secondo