Migranti nave Humanity verso Ortona | 85 a bordo

Imolaoggi.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo la responsabile della protezione a bordo ci sono diversi casi di scabbia, infezioni respiratorie e malattie parassitarie. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

migranti nave humanity verso ortona 85 a bordo

© Imolaoggi.it - Migranti, nave Humanity verso Ortona: 85 a bordo

