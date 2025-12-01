Migranti nave Humanity verso Ortona | 85 a bordo
Secondo la responsabile della protezione a bordo ci sono diversi casi di scabbia, infezioni respiratorie e malattie parassitarie. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Leggi su Tgr Abruzzo La nave SOS Humanity, con 85 migranti, attesa oggi a Ortona L'arrivo è previsto per oggi pomeriggio intorno alle 16. La ONG aveva chiesto invano l’assegnazione di un porto più vicino - facebook.com Vai su Facebook
La nave SOS Humanity, con 85 migranti, attesa oggi a Ortona - La ONG aveva chiesto invano l’assegnazione di un porto più vicino ... Riporta rainews.it
Maltempo, SOS Humanity chiede invano un porto più vicino per lo sbarco delle 85 persone soccorse - Dopo aver soccorso 85 persone in pericolo in mare mercoledì, la nave di ricerca e soccorso Humanity 1 è attualmente costretta a ripararsi nel Golfo di ... pressenza.com scrive
Sos Humanity soccorre 75 migranti: la nave è diretta a Lampedusa - PALERMO – Questa mattina la nave della ong Sos Humanity ha soccorso 75 persone che si trovavano a bordo di una barca con il motore in avaria. Segnala livesicilia.it