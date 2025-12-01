Mickey 17 debutta in prima TV | il film con Robert Pattinson da stasera su Sky Cinema

Lunedì 1° dicembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno, e in streaming su NOW, arriverà il film diretto dal regista Bong Joon Ho. Sky Cinema ha annunciato che Mickey 17 arriverà lunedì 1° dicembre sugli schermi televisivi: l'appuntamento per la visione del film scritto e diretto da Bong Joon Ho con star Robert Pattinson è stato fissato alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K. Il lungometraggio rappresenta un ritorno al genere sci-fi per il filmmaker, già autore dell'apprezzato Snowpiercer, che ha così proposto sugli schermi la sua visione originale a sostegno di una storia che intrattiene e fa riflettere. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

