Michelle Obama dimagrita tantissimo a 61 anni spunta ipotesi Ozempic per perdere peso velocemente | ecco il nuovo fisico della ex First Lady - VIDEO

Boom di critiche per il nuovo fisico di Michelle Obama, apparsa "troppo dimagrita" in un servizio fotografico: "Avete idea di come Michelle Obama abbia improvvisamente perso tutto questo peso a 61 anni, un'età in cui per una donna è difficile dimagrire?", "Ozempic. Non la sto criticando, però per l'.

