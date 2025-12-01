Michael B Jordan sulla difficoltà di girare Sinners e sul suo futuro tra Creed e altri progetti

Dopo un anno lontano dal suolo americano, trascorso a Londra per dirigere “The Thomas Crown Affair”, Michael B. Jordan è tornato e si sta rimettendo in carreggiata. In “ Sinners ” di Ryan Coogler, ambientato nel Mississippi degli anni ’30, durante l’era di Jim Crow, Jordan interpreta due fratelli gemelli che si muovono in un mondo in cui sopravvivenza e ambizione si scontrano con forze soprannaturali. È un ruolo che ha richiesto tutto dall’attore e ha mostrato una profondità mai vista prima. “ Penso che il suo livello di dettaglio, la sua personalizzazione e la sua specificità, insieme all’empatia che permea il suo lavoro e la sua arte, siano ciò che nutre l’anima “, dice Jordan a proposito del regista Ryan Coogler. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

