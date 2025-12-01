Michael B Jordan sulla difficoltà di girare Sinners e sul suo futuro tra Creed e altri progetti
Dopo un anno lontano dal suolo americano, trascorso a Londra per dirigere “The Thomas Crown Affair”, Michael B. Jordan è tornato e si sta rimettendo in carreggiata. In “ Sinners ” di Ryan Coogler, ambientato nel Mississippi degli anni ’30, durante l’era di Jim Crow, Jordan interpreta due fratelli gemelli che si muovono in un mondo in cui sopravvivenza e ambizione si scontrano con forze soprannaturali. È un ruolo che ha richiesto tutto dall’attore e ha mostrato una profondità mai vista prima. “ Penso che il suo livello di dettaglio, la sua personalizzazione e la sua specificità, insieme all’empatia che permea il suo lavoro e la sua arte, siano ciò che nutre l’anima “, dice Jordan a proposito del regista Ryan Coogler. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
FEDERICO BUFFA – NUMBER 23 Vita e splendori di Michael Jordan. VIGEVANO – Castello Sforzesco 7 luglio 2026 Un evento imperdibile in una città dove la pallacanestro è passione vera: Vigevano vive e sente il basket, e questa serata sarà un om - facebook.com Vai su Facebook
Creed 4, Michael B. Jordan ha intenzione di ampliare ancor di più il franchise - Jordan non solo ha confermato il suo interesse per Creed 4, ma anche l'arrivo di uno spin- Riporta comingsoon.it
Creed, da Michael B. Jordan arrivano grandi conferme sul futuro del franchise spin-off di Rocky - Jordan rompe il silenzio sul futuro della saga di Creed, anticipando nuovi progetti e un’espansione sorprendente dell’universo. Riporta bestmovie.it
Creed 4, Michael B Jordan conferma il sequel! Le ultime novità sulla saga - Due anni dopo il suo debutto alla regia con Creed III del 2023, Michael B. Lo riporta cinema.everyeye.it
Creed 3, Michael B. Jordan vs Jonathan Majors in un nuovo teaser! - Oltre ad aggiungere un nuovo tassello alla saga, segna anche l'esordio alla regia di Michael B. Si legge su cinema.everyeye.it
Michael B. Jordan spiega My Hero Academia a due grandi celebrità: "Vi mostro la grandezza di Bakugo" - Jordan mostra ad Austin Butler e Paul Mescal una scena cruciale di My Hero Academia, spiegando temi e influenza dell'anime sul cinema. Si legge su msn.com
Il caso Thomas Crown, Michael B. Jordan aggiorna sul remake: "È un processo difficile" - Jordan è il secondo remake di Il caso Thomas Crown: il regista ha offerto un nuovo aggiornamento sullo stato della produzione del film. Si legge su comingsoon.it