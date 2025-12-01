Nel raccontare la scomparsa di una figura molto amata, emergono spesso parole che intrecciano memoria personale e riconoscimento pubblico. In questi momenti, chi ha condiviso un tratto di vita con la persona scomparsa offre uno sguardo che va oltre la dimensione sportiva o professionale. Tra testimonianze, emozioni e riflessioni, prende forma il ritratto di un carattere che ha lasciato il segno, non solo per ciò che ha fatto, ma anche per il modo in cui ha deciso di vivere e mostrarsi agli altri. Il ricordo di una storia d’amore e di un maestro di vita. La conduttrice Licia Colò ha voluto rendere omaggio a Nicola Pietrangeli, con cui ha condiviso una relazione di sette anni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Mi innamorai…”. Lutto enorme per Licia Colò, il dolore nelle sue parole