Mi butto sotto il treno ragazzo chiama il 112 e viene salvato da un carabiniere al telefono VIDEO

Un 17enne chiama il 112 dicendo di voler togliersi la vita. Un carabiniere instaurando il dialogo riesce a salvarlo fino all’arrivo dei soccorsi. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - "Mi butto sotto il treno", ragazzo chiama il 112 e viene salvato da un carabiniere al telefono. VIDEO

Argomenti simili trattati di recente

Mi butto di sotto (?) #nottedinatale #luciocorsi Vai su X

«Mi butto sotto una macchina»: il grido del 12enne di Catania che rischia l’allontanamento dalla madre. La Garante denuncia il grave stato psicologico https://gazzettadelsud.it/?p=2131377 - facebook.com Vai su Facebook

COLLEFERRO – “Mi butto sotto al treno”, 17enne salvato da un carabiniere – VIDEO - Un Carabiniere operatore della centrale operativa della Compagnia di Colleferro si è reso protagonista di un episodio di straordinaria professionalità e umanità. Si legge su msn.com

Ragazzo vuole farla finita. Dialogo con carabiniere gli salva la vita: "Tutto si risolve, hai una vita davanti" - Sono stati momenti di paura con un 17enne che aveva manifestato l'intenzione di lanciarsi sotto a un treno. Lo riporta romatoday.it

Colleferro, carabiniere evita la tragedia e salva la vita a un ragazzo: "Sto per buttarmi sotto al treno" - Un 17enne intenzionato a togliersi la vita è stato salvato da un carabiniere a Colleferro: ecco cosa è successo ... Da notizie.it

“Sto per suicidarmi sotto a un treno”, carabiniere rassicura un giovane al telefono e gli salva la vita - Un carabiniere ha rassicurato un giovane che voleva suicidarsi sotto a un treno alla stazione di Colleferro, permettendo alla pattuglia di raggiungerlo ... Come scrive fanpage.it

Ragazzina dodicenne muore sotto il treno - Una ragazzina di dodici anni è morta lunedì sera investita da un treno della linea Rho- Riporta milano.corriere.it

Motociclista di 29 anni travolto dal treno: è gravissimo in ospedale. Il semaforo era rosso - Un ragazzo di 29 anni di Giulianova è stato travolto da un treno che transitava sui binari: è gravissimo in ospedale. Secondo ilmessaggero.it