mezzolara passa al duo con un rigore generoso

0 mezzolara 1: Guidi, Spanó (72’ Crosara), Cavallari E. (84’ Paganini), Lucci, Maistrello, Hoxha, Alessio, Marangon, Rivas (54’ Rako), Cantelli (54’ Biolcati), Davo (88’ Ribello). All. Cavallari. MEZZOLARA:Cipriani, Ganzaroli, Monaco, Dalmonte (46’ De Lucca), Bungaja, Chmangui, Malossi, Cavini, Battisti (74’ Salonia), Derjai, Fabretti (88’ Aloisi). All. Zecchi Arbitri: Ghirardi (Ra). Assistenti: Baldisserri (Lugo) e Cappello (Imola) Reti: Derjai 43’ Il Mezzolara vince al Duo, con un generoso rigore concesso dall’arbitro, guadagnato con tanto mestiere da Derjai, e continua a divedere la testa della classifica con l’Ars e Labor. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

