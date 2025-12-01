Mezzo milione alla Città di Natale un weekend magico sfonda il tetto Da giovedì parte il ponte più atteso

Arezzo, 1 dicembre 2025 – Si sono seduti in 13 a tavola, sfidando anche la superstizione, ordinando in tutto due bicchieri di birra e un caffè, davanti allo sguardo sbarrato della titolare del locale. Storie di Città di Natale, dietro il fiume di turisti che in questo weekend hanno fatto salire più che mai Arezzo sul podio delle feste. Con punte senza precedenti. Perché alla fine il totale delle presenze supera di slancio quota duecentomila e già issa l’evento sopra il tetto del mezzo milione. Il centro chiuso in una morsa ma dai colpi grossi che si spingono fino in periferia. Sabato nel piazzale dell’ex Ipercoop c’erano parcheggiati trenta pullman, alcuni perfino da Napoli, ieri i multipiano erano oltre il tutto esaurito. 🔗 Leggi su Lanazione.it

