Mezzo milione alla Città di Natale un weekend magico sfonda il tetto Da giovedì parte il ponte più atteso
Arezzo, 1 dicembre 2025 – Si sono seduti in 13 a tavola, sfidando anche la superstizione, ordinando in tutto due bicchieri di birra e un caffè, davanti allo sguardo sbarrato della titolare del locale. Storie di Città di Natale, dietro il fiume di turisti che in questo weekend hanno fatto salire più che mai Arezzo sul podio delle feste. Con punte senza precedenti. Perché alla fine il totale delle presenze supera di slancio quota duecentomila e già issa l’evento sopra il tetto del mezzo milione. Il centro chiuso in una morsa ma dai colpi grossi che si spingono fino in periferia. Sabato nel piazzale dell’ex Ipercoop c’erano parcheggiati trenta pullman, alcuni perfino da Napoli, ieri i multipiano erano oltre il tutto esaurito. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
I privilegi di Barbara D'Urso a partire dal cachet da mezzo milione (voto 6); la presunzione di Fognini (voto 5) - facebook.com Vai su Facebook
«Ballando», le pagelle: i privilegi di D'Urso a partire dal cachet da mezzo milione (voto 6); la presunzione di Fognini (5) Vai su X
Leggiuno s’illumina con un milione di Lucine di Natale - Si passeggia tra castelli incantati, grotte di ghiaccio, boschi luminosi e creature fatate che prendono vita grazie a installazioni realizzate a mano, una per una, dal team di Lino Betti per il ... Si legge su siviaggia.it
Mezzo milione di api sterminate in Olanda da un incendio doloso - Almere (Paesi Bassi), 10 ottobre 2025 – Una distesa di ceneri e telai anneriti: questo è tutto ciò che rimane delle dieci arnie di Harold Stringer, apicoltore di Almere, città olandese a est di ... Secondo quotidiano.net