Metro e pullman sotto casa? Le conseguenze sul mercato immobiliare

Sono molti i parametri che determinano il valore di un immobile: posizione e livello di piano, esposizione che garantisca più ore di sole e luce, presenza di pertinenze esclusive come giardino o terrazzo. E, ancora, lo stato di conservazione dell'appartamento, la qualità delle rifiniture, la dotazione di impiantistica, la funzionalità degli ambienti, l'opportunità di avere un garage o un posto macchina senza dover lasciare l' auto per strada, la classe energetica che consenta un risparmio dei consumi e una diminuzione delle bollette, la vicinanza di negozi e parchi dove portare i figli a giocare all'aria aperta. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Metro e pullman sotto casa? Le conseguenze sul mercato immobiliare

Scopri altri approfondimenti

Controlli rafforzati tra metro, bus e aree monumentali #Carabinieri #castellinotizie - facebook.com Vai su Facebook

Domenico Marocchino: gli scarpini rotti, il pullman della Juve sotto casa, il maresciallo mandato da Boniperti che fine ha fatto l'ex bianconero - Cresciuto nelle giovanili della Juventus, Domenico Marocchino, oggi 68 anni, ha indossato poi la maglia bianconera tra il 1979 e il 1983, ma in carriera ha vestito anche le maglie di Cremonese, ... Come scrive corriere.it

Pullman nel Po a Torino, l'autopsia svela cos'è successo: l'ultima gita fatale di Nicola Di Carlo, era il fondatore dell'azienda. Il figlio: «Rispettate il nostro dolore» - Sono terminate nella notte le operazioni di recupero, da parte dei vigili del fuoco del commando provinciale, del pullman turistico finito ieri pomeriggio nel Po di Torino. corriereadriatico.it scrive