Metro B Atac rinnova la flotta | arrivato il terzo treno Hitachi

Roma, 1 dicembre 2025 – Un altro passo avanti verso il rinnovo completo della linea B. Nella notte tra domenica e lunedì è arrivato alla stazione Ostiense il terzo treno Hitachi destinato a entrare in servizio nei prossimi mesi, come parte della fornitura complessiva di 36 nuovi convogli che Atac sta introducendo sulla rete metropolitana. A comunicarlo è stato l’Assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè, che ha confermato l’arrivo del mezzo e le operazioni necessarie per la sua messa in funzione. “Anche questa volta il treno è arrivato a Roma grazie a un trasporto speciale partito da Reggio Calabria, dove si trovano le officine della multinazionale giapponese”, ha spiegato Patanè. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it