Meteo Salerno perturbazione in arrivo
Meteo Salerno perturbazione, attese piogge e instabilità tra lunedì sera e martedì. Immacolata con tempo stabile. Le ultime previsioni confermano l’arrivo di una meteo Salerno perturbazione che colpirà la Campania nelle prossime ore. Una struttura atlantica sta infatti avanzando rapidamente verso il Mediterraneo, determinando un peggioramento del tempo anche sulla città di Salerno già dalla serata odierna, quando sono attese le prime deboli piogge. Per consultare aggiornamenti in tempo reale è possibile fare riferimento al portale dell’ Aeronautica Militare. Il fronte più attivo raggiungerà la provincia nella giornata di martedì, quando rovesci e temporali interesseranno buona parte del territorio. 🔗 Leggi su Zon.it
